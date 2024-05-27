В Самарской области полицейские и общественники провели со студентами профилактическую лекцию «Информационная безопасность в глобальном мире»

В Самарской области сотрудники полиции совместно с общественниками на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, уделяя особое внимание мошенничеству в сети Интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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