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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские и общественники провели со студентами профилактическую лекцию «Информационная безопасность в глобальном мире»

В Самарской области полицейские и общественники провели со студентами профилактическую лекцию «Информационная безопасность в глобальном мире»

В Самарской области сотрудники полиции совместно с общественниками на постоянной основе проводят профилактические мероприятия, направленные на профилактику мошенничества, уделяя особое внимание мошенничеству в сети Интернет.

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