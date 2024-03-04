Ученые рассказали о негативном влиянии алкоголя на сон

Недавние исследования Tampere University of Technology (Финляндия) и других подтверждают, что употребление алкоголя перед сном может помешать качественному сну, несмотря на то, что некоторые люди могут засыпать быстрее после его употребления.
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