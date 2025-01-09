Строим Украина 2.0 в России...

Медвежий угол
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Медвежий угол

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И с чего мы взяли, что этого не случится? И с чего мы взяли, что целью островных методик была территория 404? Легитимный (украинский ТГ) нам заботливо сообщает инсайд, что хохлы, лезущие во власть в России - настоящие.

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Комментарии
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Afix Afixis
У автора бред или жар? У психиатра давно был?
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4 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Вот за таких членов Общественной палаты потом Президенту перед Алиевым извиняться.
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4 час.
Николай Вовк
Если следовать логике автора, то от Калининграда до Камчатки все чиновники засланные казачки... только чьи? явно не Киева...
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2 час.

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