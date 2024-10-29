Виктор Ливцов: «Из памятника Сталину в Орле сделали два бюста Ленину»

Больше памятников – хороших и разных, или почему у орловцев вызывает нервную реакцию тема увековечивания памяти знаковых для России личностей? Кому следует установить в Орле памятники, и за что? Когда в Орловской области воздадут дань памяти Петру I и Екатерине II? Надо ли перенести памятник Ленину в более подобающее ему место? В чём отличие: сохранение исторической памяти и увековечивание? На эти и другие вопросы отвечает заместитель директора Среднерусского института управления —филиала ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ», профессор, доктор исторических наук Виктор Ливцов в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».