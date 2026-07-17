Женские страсти
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Женские страсти

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13 цитат Бенедикта Камбербэтча, которые научат обращать внимание на ценные мелочи жизни

13 цитат Бенедикта Камбербэтча, которые научат обращать внимание на ценные мелочи жизни

19 июля британский актер готовится отметить свой юбилей — 50 лет, а мы вспоминаем его самые яркие цитаты о работе, славе и простых мелочах жизни, на которые мало кто обращает внимание и которые делают нас счастливыми.

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