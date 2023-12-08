Покупаю б/у авто – нужно ли менять собственника в ЭПТС?

Читатель «За рулем» хочет узнать:– Нужно ли обязательно менять собственника в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС) при купле-продаже ненового автомобиля?Ответ эксперта [table id="93"]Сергей Зиновьев, «За рулем»– Как это ни парадоксально, смена собственника в ЭПТС – добровольная процедура.
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