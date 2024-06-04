Свердловская ГАИ ищет польского посла, чей кортеж трижды нарушил ПДД

Инспекторы организовали проверку после появившегося видео, на котором кортеж польского посла в России Кшиштофа Краевского, предположительно, трижды нарушил правила дорожного движения в Свердловской области.
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