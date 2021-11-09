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РКН предложил запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

РКН предложил запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

Сайты с таким контентом могут заблокировать по требованию ведомства.фото: pixabay.com Общественный совет при Роскомнадзоре (РКН) предложил ограничить показ контента, демонстрирующего нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации.

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