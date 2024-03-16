🇷🇺 «Я поздравляю нас с вами с тем, что мы — соотечественники», — Михалков Народный артист РФ Никита Михалков поздравил крымчан с 10-летием воссоединения Крыма с Россией.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 «Я поздравляю нас с вами с тем, что мы — соотечественники», — Михалков Народный артист РФ Никита Михалков поздравил крымчан с 10-летием воссоединения Крыма с Россией.