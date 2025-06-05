Китай отвергает 50%-ное повышение тарифов США на импорт стали и алюминия 

Решение администрации США об увеличении тарифов на импортируемую стальную и алюминиевую продукцию с 25% до 50% не способствует поддержанию промышленной безопасности, ставя под угрозу стабильность международных цепочек поставок, заявила представитель Министерства торговли Китая Хэ Юнцянь, сообщает romanian.
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