«Даёт шансы каждый вечер»: 42 сейва Бобровского помогли «Флориде» одолеть «Эдмонтон» и отыграться в финале Кубка Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли. В стартовом периоде игроки «Пантерз» пропустили три шайбы и ответили на них только двумя голами, но после перерыва перевернули ход противостояния.
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