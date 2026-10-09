Медведев высмеял Мерца за критику Шрёдера, предсказав ему полное одиночество

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возмущение главы немецкого правительства Фридриха Мерца по поводу визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Россию, заявил, что к Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки.