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Медведев высмеял Мерца за критику Шрёдера, предсказав ему полное одиночество

Медведев высмеял Мерца за критику Шрёдера, предсказав ему полное одиночество

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя возмущение главы немецкого правительства Фридриха Мерца по поводу визита бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Россию, заявил, что к Мерцу никто не приедет ни на день рождения, ни на поминки.

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