Банки получили миллионы запросов от ФССП из-за возможного сбоя в системе

Национальный совет финансового рынка (НСФР) попросил Банк России и Федеральную службу судебных приставов (ФССП) разобраться с аномальным ростом числа запросов к банкам.
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