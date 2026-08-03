Мелони предложила создать центры для возвращения мигрантов за пределами ЕС – Corriere della Sera

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила провести переговоры о создании за пределами Евросоюза центров для возвращения нелегальных мигрантов, первые из которых могут начать работу уже в 2027 году.
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