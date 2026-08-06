The West Is Winning The Information War While Russia Prevails On The Battlefield Authored by former CIA officer Larry Johnson I stumbled across something pretty bizarre today when I queried one of the AI-search engines about Russia’s capture of territory in Ukraine in 2026.
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