Zero Hedge
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Zero Hedge

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The West Is Winning The Information War While Russia Prevails On The Battlefield

The West Is Winning The Information War While Russia Prevails On The Battlefield

The West Is Winning The Information War While Russia Prevails On The Battlefield Authored by former CIA officer Larry Johnson I stumbled across something pretty bizarre today when I queried one of the AI-search engines about Russia’s capture of territory in Ukraine in 2026.

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