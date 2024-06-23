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«Стал стариком — сдавай права?»: В России предложили запретить садиться за руль пожилым водителям

«Стал стариком — сдавай права?»: В России предложили запретить садиться за руль пожилым водителям

«Старикам не место за рулем, они хуже видят и слышат, у них медленная реакция — это опасно», — примерно с такой аргументаций в МВД России поступило обращение от одного из общественных объединений с завуалированным предложением : запретить садиться за руль пожилым водителям.

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