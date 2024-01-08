В поддержку Путина на выборах президента собрано 1,3 голосов

Более 1,3 млн подписей уже собрано в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году, сообщает главный врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.
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