ОС

Олег Солосин

"Фактически мораторий в одностороннем порядке соблюдала только русская армия." "Украинские телеграм-каналы пестрели сообщениями, что на русских военных базах уже завершается комплектование стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами. Русская армия накопила запас оружия и готова нанести удар невиданной силы." "Если отключение электроэнергии в Сумах действительно связано с ударом русской армии, то следует признать: авторы украинских каналов дождались "часа икс"." "Западные боеприпасы не успевают за быстрыми русскими снарядами, теряют цель и поражают первый попавшийся на ходу объект." Одна из важнейших целей СВО: "-денацификация Украины, то есть предание русскому языку конституционного статуса второго государственного и, в связи с этим, отмена всех дискриминационных законов, принятых парламентом Украины в последние восемь лет (после 2014 года) в отношении русского языка и русскоязычного населения;". Конституция РФ: "Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.!" Итак, многонациональный народ, но Царьграду по барабану Конституция страны, властям по барабану то, что Царьград топчет системно, много лет Конституцию страны, Конституционному суду по барабану, что Царьград упорно вбивает клин в межнациональные отношения.