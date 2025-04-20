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Дождались. Перемирию пришёл конец. В 21:36 с Украины пришло тревожное сообщение

Дождались. Перемирию пришёл конец. В 21:36 с Украины пришло тревожное сообщение

Царьград Коллаж Царьграда 18 апреля завершилось действие моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной.

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Комментарии
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ОС
Олег Солосин
&quot;Фактически мораторий в одностороннем порядке соблюдала только русская армия.&quot; &quot;Украинские телеграм-каналы пестрели сообщениями, что на русских военных базах уже завершается комплектование стратегических бомбардировщиков крылатыми ракетами. Русская армия накопила запас оружия и готова нанести удар невиданной силы.&quot; &quot;Если отключение электроэнергии в Сумах действительно связано с ударом русской армии, то следует признать: авторы украинских каналов дождались &quot;часа икс&quot;.&quot; &quot;Западные боеприпасы не успевают за быстрыми русскими снарядами, теряют цель и поражают первый попавшийся на ходу объект.&quot; Одна из важнейших целей СВО: &quot;-денацификация Украины, то есть предание русскому языку конституционного статуса второго государственного и, в связи с этим, отмена всех дискриминационных законов, принятых парламентом Украины в последние восемь лет (после 2014 года) в отношении русского языка и русскоязычного населения;&quot;. Конституция РФ: &quot;Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.!&quot; Итак, многонациональный народ, но Царьграду по барабану Конституция страны, властям по барабану то, что Царьград топчет системно, много лет Конституцию страны, Конституционному суду по барабану, что Царьград упорно вбивает клин в межнациональные отношения.
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13 час.
Юрий Волков
Ты о чём? Царьград это правительство? Государственная структура? По моему здесь среди комментаторов можно найти весь спектр мнений в том числе и поддерживающий Царьград и украинских блогеров и ЦИПСО. Так кто клин вбивает?
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1 час.
ЮВ
Юрий Волков
И что записано в конституции Украины? Тоже многонациональный народ? Здесь же об Украинской действительности речь. Причём тут наша Конституция?
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1 час.
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