Экс-мундепа Иванова* арестовали за публикацию экстремисткой символики

Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы Экс-мундепа Павла Иванова* арестовали на пять суток за публикацию в своих социальных сетях экстремисткой символики "Штаба Навального"**, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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