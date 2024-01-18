Дом по реновации на 116 квартир построили в районе Царицыно в Москве

Жилой дом по программе реновации возвели в районе Царицыно в Москве. Новостройка на 116 квартир расположилась рядом со станцией метро «Кантемировская», рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
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