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Позитив для оптимистов

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  • Сэм Самуилович
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«Кинжалы» полетят на Амстердам». Нидерландам страшно

«Кинжалы» полетят на Амстердам». Нидерландам страшно

Автор: Дмитрий Горин Пришлось несколько раз перечитать заголовок статьи в интернете, но ощущение абсурда никуда не делось: «В МИД Нидерландов разочарованы реакцией посла РФ на отправку Украине истребителей F-16».

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