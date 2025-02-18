IEC Telecom запускает RDK 2.0: спутниковая связь Starlink для спасателей стала автономной

Компания IEC Telecom представила новое поколение комплекта быстрого развёртывания RDK 2.0, предназначенного для обеспечения бесперебойной высокоскоростной связи для служб быстрого реагирования и гуманитарных команд.
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