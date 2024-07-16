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Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам по РФ

Зеленский заявил о «позитивных сигналах» от Запада по ударам по РФ

В Киеве фиксируют поступление со стороны западных союзников «позитивных сигналов» по теме разрешения использовать их дальнобойное оружие для нанесения ударов по объектам на российской территории, пишет Politico со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

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Комментарии
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авдей НА
Я вообще не пойму чему удивляться вот он яркий  типичный представитель жидовской нации во всей красе их сущность
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