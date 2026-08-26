Землю под ИЖС могут выдавать бесплатно

Правительство рассматривает возможность бесплатного предоставления гражданам России земельных участков для строительства частных домов при условии, что объект будет построен и зарегистрирован в течение трех лет.
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