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Царьград

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Землю под ИЖС могут выдавать бесплатно

Землю под ИЖС могут выдавать бесплатно

Правительство рассматривает возможность бесплатного предоставления гражданам России земельных участков для строительства частных домов при условии, что объект будет построен и зарегистрирован в течение трех лет.

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