Новость дня: Дочь Пескова выступила за смертную казнь для гомосексуалистов

Дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова на своей странице в Instagram выступила в поддержку смертной казни людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, практикующейся во многих мусульманских странах.
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