Вчера была очередная дата превращения нашего Отечества в официальную Империю, напоминала мордорская ватница Наталия Осипова: 2 ноября 1721 года Россия стала империей.
День, когда Россия стала Империей
Комментарии
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Boleslav Buljanowskij
Аффтур, чего ты тут наворотил - праведное с грешным... Признать Петрушку "Эмпиратором " это всё равно что нижегородского губернатора признать императоров Нижнего Новгорода. В те времена было просто Московия или Московское княжество. А вот когда присоединили Сибирь - матушку, Вот только тогда можно будет признать Российскую империю, а вот на это ушло не один десяток лет...
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2 д.
Владислав Владислав
Пора гнать в шею наглых и малообразованных мигрантов.
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2 д.
Евгений Михайлов
Сибирь- матушка была завоёвана и присоединена в 17 веке. так что не кичитесь своей безграмотностью. В статье всё указано правильно.
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2 д.
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