День, когда Россия стала Империей

Boleslav Buljanowskij

Аффтур, чего ты тут наворотил - праведное с грешным... Признать Петрушку "Эмпиратором " это всё равно что нижегородского губернатора признать императоров Нижнего Новгорода. В те времена было просто Московия или Московское княжество. А вот когда присоединили Сибирь - матушку, Вот только тогда можно будет признать Российскую империю, а вот на это ушло не один десяток лет...