Бесчастных может возглавить «Родину» из-за отсутствия лицензии Pro у Соколинского

Владимир Бесчастных может стать главным тренером «Родины». 50-летний специалист, занимающий должность тренера нападающих московского клуба, скорее всего, сменит Филиппа Соколинского, исполняющего обязанности главного тренера после отставки Владимира Газзаева, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
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