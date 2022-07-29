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Илья Захаров: «Важно научить людей понимать прыжки в воду, набрать свою аудиторию. Если из сорока миллионов мы наберем один — уже будет круто»

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Илья Захаров высказался о популяризации прыжков в воду.  — Твое золото было совершенно особенным событием в водных видах.

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