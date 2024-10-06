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NYT: речь Трампа стала более бессвязной, что может указывать на старение

NYT: речь Трампа стала более бессвязной, что может указывать на старение

Последние выступления и обращения кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа могут свидетельствовать о изменении когнитивных способностей политика-республиканца из-за его возраста.

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