NYT: речь Трампа стала более бессвязной, что может указывать на старение

Последние выступления и обращения кандидата в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональда Трампа могут свидетельствовать о изменении когнитивных способностей политика-республиканца из-за его возраста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии