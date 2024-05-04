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Рулевые игры: растет число жалоб на таксистов-извращенцев

Рулевые игры: растет число жалоб на таксистов-извращенцев

Всё больше пассажиров такси, в особенности женщин, сталкиваются с сексуальными девиациями водителей. Таксисты демонстрируют весь спектр извращений, от публичной мастурбации до откровенных приставаний, в том числе к несовершеннолетним обоего пола.

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