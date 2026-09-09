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Царьград

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Егор Ковальчук: 130 украинских БПЛА уничтожены за сутки в Брянске

Егор Ковальчук: 130 украинских БПЛА уничтожены за сутки в Брянске

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за прошлые сутки подразделения ПВО и спецподразделения уничтожили 130 украинских беспилотников над регионом.

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