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Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции отправляет новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с призывом проявлять осторожность и избегать общения с «русскими шпионами».

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