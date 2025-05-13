Французских чиновников предостерегли от контактов с российскими «шпионами»

Главное управление внутренней безопасности (DGSI, внутренняя разведка) Франции отправляет новым сотрудникам правительства и парламента предупреждения с призывом проявлять осторожность и избегать общения с «русскими шпионами».
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