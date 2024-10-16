«Они следят за людьми, выискивая каждый день новые жертвы». Горловку атакуют беспилотники. Репортаж «Антифашиста» из прифронтового города

Частые атаки вражеских «птичек», сбросы мин-лепестков на крыши и дороги, горящий автотранспорт, шальные цены на проезд до центра, чиновники, разводящие руками, мол, «помочь нечем, война она и есть война».
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