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США взяли на себя ответственность за теракт на газопроводах «Северный поток»

США взяли на себя ответственность за теракт на газопроводах «Северный поток»

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на состоявшихся слушаниях в Сенате фактически призналась в причастности США к теракту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», а то, что Вашингтон является бенефициаром это преступления, она заявила прямо Источник: РИА Новости «Администрация была очень рада узнать, что «Северный поток – 2» теперь, как вы любите говорить, представляет собой груду металла на дне моря», – заявила Нуланд в верхней палате американского парламента.

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