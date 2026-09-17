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Урожай винограда в России может стать одним из лучших за 10 лет, заявили в Роскачестве

Урожай винограда в России может стать одним из лучших за 10 лет, заявили в Роскачестве

Сбор винограда в 2026 году в хозяйствах, которые поддерживали здоровье лоз в дождливый период, будет выше прошлогоднего как минимум на 3–5%, а при самом благоприятном сценарии на 10–15%, полагают в Роскачестве.

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