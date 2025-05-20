Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Пинала сама и дочку заставляла": мигрантка в хиджабе показала русским детям, кто главный на детской площадке

"Пинала сама и дочку заставляла": мигрантка в хиджабе показала русским детям, кто главный на детской площадке

Мигрантские сводки Иноземка показательно демонстрировала дочери, как надо отстаивать свои права в России.

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Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Кровная месть стала весьма актуальна в нонешней обстановке в стране. Только мстить. Сдачу давать в 10 раз больше
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3 час.
Владимир Дегтярев
СЛОВО И ДЕЛО!
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1 час.
Aлексей Boubnov
&quot;Сдачу давать в 10 раз больше&quot;, ага и наш самый гуманный меня защитит!? Это смешно...
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21 мин.
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