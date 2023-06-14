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«Мы рядом»: Лепс, Басков и Барановская на ПМЭФ пообещали военным по 1 млн рублей за каждый подбитый танк ВСУ

В первый день Петербургского международного экономического форума российские звезды обсудили необходимость поддержки бойцов, которые рискуют своими жизнями в зоне спецоперации.

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