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Кардиолог Кокин назвал ранние признаки инфаркта

Кардиолог Кокин назвал ранние признаки инфаркта

Инфаркт может проявляться не только сильной болью в груди, но и внезапной слабостью, одышкой или тошнотой.

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