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На поддержку семей по нацпроекту «Демография» в Рязанской области выделено 1,9 млрд рублей

На поддержку семей по нацпроекту «Демография» в Рязанской области выделено 1,9 млрд рублей

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщает о мерах поддержки семей при рождении детей в рамках региональной программы «Финансовая поддержка семей при рождении детей», – говорится на сайте правительства Рязани.

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