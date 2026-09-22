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«Карпатская восьмерка» нужна Зеленскому для попрошайничества – эксперт

«Карпатская восьмерка» нужна Зеленскому для попрошайничества – эксперт

Экономист и политолог Александр Дудчак в эфире программы «Мнение» на News Front , что идея создания «Карпатской восьмерки» нужна была Владимиру Зеленскому для консолидации стран Восточной Европы.

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