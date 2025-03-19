Во Владивостоке взялись за нарушителей правил парковки

Во Владивостоке появятся новые комплексы фиксации нарушений ПДД, сообщает PRIMPRESS. Они будут установлены на участках улично-дорожной сети города, где безопасность и пропускная способность дорог существенно снижена в виду нарушений правил парковки.
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