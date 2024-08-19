ФАБы прилетели в пункт дислокации ВСУ в Курской области

Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области при помощи авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .