ФАБы прилетели в пункт дислокации ВСУ в Курской области

Су-34 Воздушно-космических сил в ночное время уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области при помощи авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ .
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