PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Афигеть, не знаем как от уже понаехавших мигрантов избавиться, а тут ещё новый закон....Россия примет миг...
  • Федор Родников
    Пора стрелять.СК Приморья раскр...
  • Маша Глага
    И? С такой погодой ожидаемо. Мы привыкли. Тоже новость)))Сотни владивосток...

Во Владивостоке пострадавшие в результате стихии объекты взяли на контроль

Во Владивостоке пострадавшие в результате стихии объекты взяли на контроль

Дорожники во всю продолжают работы после разгула стихии во Владивостоке. Специалисты уже убирают грунт, сошедший с косогоров, прочищают ливневки, на острове Русский делают дополнительные кюветы для отвода воды, сообщает PRIMPRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх