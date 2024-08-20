Во Владивостоке пострадавшие в результате стихии объекты взяли на контроль

Дорожники во всю продолжают работы после разгула стихии во Владивостоке. Специалисты уже убирают грунт, сошедший с косогоров, прочищают ливневки, на острове Русский делают дополнительные кюветы для отвода воды, сообщает PRIMPRESS.
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