90% МИГРАНТОВ – НЕЛЕГАЛЬНЫЕ: ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ РЕЙДА В ОДИНЦОВЕ

Так их из всего числа присосавшихся к России 90% нелегалов... а 45 депортированных на фоне миллионов- это даже смешно, если не грустно...

Сергей Сидоров

Кто принимает на работу незаконных мигрантов? Почему эти люди не несут ответственность в серьезном масштабе вплоть до уголовной? Почему до сих пор получают гражданство России абу бандиты с родственниками , совершенно чуждые России? Кто понес за такие массовые преступления ответственность? И вообще кому выгодно превращать Россию в страну для иммигрантов, а не для граждан России.