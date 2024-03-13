Военные следователи вместе с сотрудниками миграционной службы отправляют на родину 45 иностранных специалистов.
90% МИГРАНТОВ – НЕЛЕГАЛЬНЫЕ: ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ РЕЙДА В ОДИНЦОВЕ
Комментарии
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анатолий андреев
Надо начинать сажать МВД-шников!
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7 час.
Татьянка Яцук
Так их из всего числа присосавшихся к России 90% нелегалов... а 45 депортированных на фоне миллионов- это даже смешно, если не грустно...
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5 час.
Сергей Сидоров
Кто принимает на работу незаконных мигрантов? Почему эти люди не несут ответственность в серьезном масштабе вплоть до уголовной? Почему до сих пор получают гражданство России абу бандиты с родственниками , совершенно чуждые России? Кто понес за такие массовые преступления ответственность? И вообще кому выгодно превращать Россию в страну для иммигрантов, а не для граждан России.
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4 час.
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