Coinbase Derivatives запускает фьючерсы на серебро (SLR) и Stellar (XLM)

Криптобиржа Coinbase расширяет спектр доступных инструментов для трейдеров. Компания позволит трейдерам диверсифицировать свои портфели с помощью появления фьючерсных контрактов на серебро под тикером SLR.
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