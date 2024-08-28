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Китай

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Китай категорически выступает против введения Канадой дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая электромобили

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Министерство коммерции КНР во вторник выразило сильное недовольство и решительный протест по заявлению правительства Канады о введении дополнительных импортных пошлин на электромобили, импортируемые из Китая.

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