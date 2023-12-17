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«Локомотив» Новосибирск уверенно победил АСК и остался лидером Суперлиги

«Локомотив» Новосибирск уверенно победил АСК и остался лидером Суперлиги

К этому моменту завершились четыре встречи 10-го тура волейбольной Суперлиги. Лидер чемпионата «Локомотив» Новосибирск в четырех партиях разобрался с АСК из Нижнего Новгорода — 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:20).

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