«Локомотив» Новосибирск уверенно победил АСК и остался лидером Суперлиги

К этому моменту завершились четыре встречи 10-го тура волейбольной Суперлиги. Лидер чемпионата «Локомотив» Новосибирск в четырех партиях разобрался с АСК из Нижнего Новгорода — 3:1 (25:20, 23:25, 25:16, 25:20).