Директора тамбовской компании "АРКС7" оштрафуют на 1 млн рублей за срыв сроков ремонта

Прокуратура Усманского района Липецкой области в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе установила, что ООО "АРКС7" не завершила с установленный срок выполняет работы по проектированию, капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги в Уманском районе.
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