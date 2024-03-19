Директора тамбовской компании "АРКС7" оштрафуют на 1 млн рублей за срыв сроков ремонта

Прокуратура Усманского района Липецкой области в ходе проверки исполнения законодательства о контрактной системе установила, что ООО "АРКС7" не завершила с установленный срок выполняет работы по проектированию, капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги в Уманском районе.