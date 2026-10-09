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Вот история

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Как я прошла путь от аниматора в 14 лет до двух бизнесов и собственного дома к 29 годам

Как я прошла путь от аниматора в 14 лет до двух бизнесов и собственного дома к 29 годам

Оглядываясь назад, я всё чаще ловлю себя на мысли, что жизненный сценарий порой складывается совершенно непредсказуемо.

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