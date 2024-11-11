Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Империалист циничный
    Ответь, где нацизм ? О чём ты, убогий ? О себе ? Так ты против платить бабло за ильича ? Ну если против, то в яму.Леониду Слуцкому ...
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    Тебе бесполезно выкладывать материалы. Ты же найдёшь способ лизнуть ему сапоги.Леониду Слуцкому ...

Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

Губернатор раскрыл подробности о попытке атаки ВСУ на Воронежскую область

В результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область никто не пострадал. Об этом, приводя подробности о ситуации, сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

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